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Формула-1: Гран-при Германии завершился невероятной сенсацией

воскресенье, 28 июля 2019, 19:01
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Победителем Гран-при Германии в Формуле-1 стал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Лидер сезона и действующий чемпион Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал лишь на 11-м месте.

В середине гонки, которая проходила под проливным дождем, Хэмилтон вылетел с трассы и врезался в барьер. В результате столкновения автомобиль британца понес серьезные повреждения антикрыла. Хэмилтон отправился в боксы, где его машину сумели подлатать. Впрочем, это не помогло гонщику закончить гонку в очковой зоне. Стоит отметить, что партнер Хэмилтона по Mercedes Валлтери Боттас вообще не завершил гонку, разбив автомобиль.

Второе место занял немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Также на подиум поднялся российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят.

В общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон, в активе которого 223 очка. Боттас занимает второе место, набрав 184 очка. Ферстаппен (161) - на 3-м месте.

Формула-1. Гран-при Германии. Гонка

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) - 1:44:31.275

2. Себастьян Феттель (Ferrari) +4.158

3. Даниил Квят (Toro Rosso) +7.877

4. Лэнс Стролл (Racing Point) +8.057

5. Карлос Сайнс (McLaren) +9.687

6. Александер Албон (Toro Rosso) +10.052

7. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +10.181

8. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +11.898

9. Ромен Грожан (Haas) +13.588

10. Кевин Магнуссен (Haas) +15.380

11. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +17.580

12. Роберт Кубица (Williams) +20.904

13. Джордж Расселл (Williams) +22.494

14. Пьер Гасли (Red Bull) - не финишировал

15. Валттери Боттас (Mercrdes) - не финишировал

16. Нико Хюлькенберг (Renault) - не финишировал

17. Шарль Леклер (Ferrari) - не финишировал

18. Ландо Норрис (McLaren) - не финишировал

19. Даниэль Риккардо (Renault) - не финишировал

20. Серхио Перес (Racing Point) - не финишировал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии.

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