Где "Шахтер", где: победа "Динамо" в Суперкубке вызвала бурю эмоций среди фанатов

Футбольные болельщики ярко отреагировали на победу киевского "Динамо" в матче за Суперкубок Украины с донецкий "Шахтером". Встреча завершилась победой киевлян со счетом 2:1.

"Денис - мастер. Сколько помоев на него вылито журнашлюшками, сколько тренер травил, а он выходит и каждый сезон спасает физрука от увольнения. Я уже и счет потерял кол-ву спасений", "Гармаш молодец, что бы там о нем ни говорили. Это же надо так умудриться пробить. Умеет "выстрелить" в решающий момент", "Годный был матч. "Шахтер" выглядел лучше, но нужно было реализовывать свои моменты. В конце ДК на характере вывезло, а Шахте его наоборот не хватило", "Один из самых интересных Суперкубков на моей памяти, спасибо обеим командам за интересную, эмоциональную игру без драк и чрезмерной агрессии", "Очень неплохой матч выдали Динамо и Шахтер, как для "весеннего", или теперь уже "летнего", поствидпусткового футболу", "Завтрашняя новость: Игорь Суркис подписал пожизненный контракт с Хацкевичем", "Заслуженное наказание Шахтеру за вальяжность в завершении атак в течение всего матча", "Чудо случилось. Хотя, скорее всего, Шахтер специально слил Суперкубок, чтобы Хаца не трогали и Шахтер спокойно мог бы забрать чемпионат и кубок", "Ну что где Шахтер? где?!!!" - пишут пользователи.

"Динамо" в восьмой раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины, догнав "Шахтер" по этому показателю.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе перед матчем за Суперкубок задержали более десятка болельщиков.