Днепр-1 - Олимпик: онлайн видео трансляция

31 июля состоится матч 1-го тура чемпионата Украины между "Днепром-1" и донецким "Олимпиком". Встреча пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Олимпик".

Начало матча в 19:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Фаворитом матча по версии букмекеров является днепровский клуб. На победу "Днепра-1" можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,25. На успех "Олимпика" предлагается коэффициент 3,60.

Обслужит встречу арбитр Иван Бондарь.

В прошлом сезоне "Днепр-1" занял первое место в Первой лиге и впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу. "Олимпик" финишировал на 9-й позиции в УПЛ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионат Украины стартовал победой "Зари" в Полтаве.