Друг Шумахера сделал важное заявление о состоянии травмированного автогонщика

Жан Тодт, президент Международной автомобильной федерации и друг семьи Михаэля Шумахера, рассказал о состоянии травмированного автогонщика.

Слова Тодта приводит The Daily Mail.

Как заявил автомобильный чиновник, Шумахер добился прогресса в выздоровлении. Однажды они даже смотрели вместе одну из гонок.

"Конечно, наша дружба уже не такая, как раньше, но это потому, что мы не общаемся, как прежде", - заявил Тодт.

Напомним, Шумахер в декабре 2013 года получил серьезную травму головы, ударившись о камень во время катания на лыжах в Альпах. В сентябре 2014 года автогонщика выписали bp больницы. С тех пор он проходит реабилитацию в собственном доме. В 2016 году стало известно, что семья гонщика потратила на лечение более 16 миллионов евро.

50-летний Шумахер является рекордсменом Формулы-1, став чемпионом мира семь раз.

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