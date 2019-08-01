Названо имя лучшего игрока 1-го тура чемпионата Украины

Лучшим игроком 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) стал бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон, который проявил себя в матче с "Александрией" (3:1).

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В матче с александрийцами Тайсон стал автором гола, а также отдал результативную передачу.

Бразилец был признан лучшим по результатам голосования экспертного совета, в который вошли Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Игорь Цыганик, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

31-летний Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Всего в составе "горняков" он провел 239 матчей во всех турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 67 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты 1-го тура чемпионата Украины.