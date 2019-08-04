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"Шахтер" одержал уверенную победу в чемпионате Украины: видеообзор

воскресенье, 04 августа 2019, 21:22
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Фото: twitter.com/FCShakhtar

В матче 2-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил львовские "Карпаты" со счетом 3:0. Поединок состоялся в Харькове на стадионе "Металлист".

Большая часть первого тайма прошла в равной борьбе. "Горняки" владели мячом, но до угроз воротам гостей дело практически не доходило. Впрочем, в концовке тайма игроки "Шахтера" значительно прибавили и добились комфортного преимущества. Вначале Марлос получив пас от Тайсона с близкого расстояния переправил мяч в сетку. Через несколько минут Тайсон ассистировал Мораесу и форвард сборной Украины увеличил разрыв в счете.

В середине второго тайма Исмаили замкнул прострел Мораеса и довел счет до крупного. "Карпаты" создали за матч один опасный момент, но Гуцуляк из убойной позиции пробил выше ворот.

Благодаря победе "Шахтер" вышел на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиге, опережая "Динамо" и "Колос" по разнице мячей. "Карпаты" находятся на последнем, 12-м месте.

В 3-м туре "Шахтер" на выезде сыграет с "Динамо". Матч состоится 10 августа.

"Шахтер" Донецк – "Карпаты" Львов - 3:0 (2:0)

Голы: Марлос (40), Мораес (45), Исмаили (63)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Марлос, Степаненко (Пихаленок, 83), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 68), Тете, Мораес (Сикан, 68).

"Карпаты": Пидкивка, Дубинчак, Мартинс, Вакуленко, Ковтун, Клец, Толочко (Якимец, 61), Гуцуляк, Вербный, Ди Франко (Войкович, 79), Карпенко (Лейус, 46).

Предупреждения: Ди Франко (38), Ковтун (49), Алан Патрик (66), Войкович (90+1)

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