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Лига Европы: с кем "Заря" и "Мариуполь" сразятся за 3 миллиона евро

понедельник, 05 августа 2019, 14:56
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В понедельник, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы. Своих потенциальных соперников по этой стадии узнали и украинские клубы - "Заря" и "Мариуполь".

Так, "Заря" в случае, если пройдет в 3-м квалификационном раунде турнира болгарский ЦСКА, встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

"Мариуполь", если окажется сильнее нидерландского "АЗ Алкмара", сыграет с победителем пары "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).

Отметим, что за выход в групповую стадию Лиги Европы команды гарантировано получат от УЕФА по 3 миллиона евро.

Первые матчи плей-офф раунда Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные - 29 августа.

Напомним, "Динамо" узнало потенциального соперника в битве за групповой турнир Лиги чемпионов.

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