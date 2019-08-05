В понедельник, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы.

Своих соперников по следующему раунду турнира узнали и два представителя Украины - "Заря" и "Мариуполь". Луганчане, если пройдут в 3-м квалификационном раунду Лиги Европы болгарский ЦСКА, встретятся с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

"Мариуполь", если окажется сильнее нидерландского "АЗ Алкмар", сыграет с победителем в противостоянии "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).

Представляем вашему вниманию полные результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы.

Путь чемпионов

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) / "Судува" (Литва) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) / "Ференцварош" (Венгрия)

"Црвена Звезда" (Сербия) / "Копенгаген" (Дания) - "Рига" (Латвия) / ХИК (Финляндия)

ЧФР (Румыния) / "Селтик" (Шотландия) - "Шериф" (Молдавия) / АИК (Швеция)

"Арарат-Армения" (Армения) / "Сабуртало" (Грузия) - "Дюделанж" (Люксембург) / "Нымме Калью" (Эстония)

"Лудогорец" (Болгария) / "Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Марибор" (Словения) / "Русенборг" (Норвегия)

"Сутьеска" (Черногория) / "Линфилд" (Северная Ирландия) - АПОЕЛ (Кипр) / "Карабах" (Азербайджан)

"Слован" (Словакия) / "Дандолк" (Ирландия) - ПАОК (Греция) / "Аякс" (Нидерланды)

"Астана" (Казахстан) / "Валлетта" (Мальта) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) / БАТЭ (Беларусь)

Основной путь

"Торино" (Италия) / "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - "Пюник" (Армения) / "Вулверхэмптон" (Англия)

"Университатя Крайова" (Румыния) / АЕК (Греция) - "Спарта" (Чехия) / "Трабзонспор" (Турция)

"Легия" (Польша) / "Атромитос" (Греция) - "Митьюлланд" (Дания) / "Рейнджерс" (Шотландия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) / "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Норчепинг" (Швеция) / "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

"Стяуа" (Румыния) / "Млада-Болеслав" (Чехия) - "Вентспилс" (Латвия) / "Гимарайнш" (Португалия)

АЕК (Ларнака, Кипр) / "Гент" (Бельгия) - "Риека" (Хорватия) / "Абердин" (Шотландия)

"Хеугесунн" (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды) - "Аустрия" (Австрия) / "Аполлон" (Кипр)

"Люцерн" (Швейцария) / "Эспаньол" (Испания) - ЦСКА (София, Болгария) / "Заря" (Украина)

"Партизан" (Сербия) / "Малатьяспор" (Турция) - "Мольде" (Норвегия) / "Арис" (Греция)

"Брондбю" (Дания) / "Брага" (Португалия) - "Тун" (Швейцария) / "Спартак" (Москва, Россия)

"Мальме" (Швеция) / "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Нефтчи" (Азербайджан) / "Бней Иегуда" (Израиль)

"Локомотив" (Пловдив, Болгария) / "Страсбург" (Франция) - "Вадуц" (Лихтенштейн) / "Айнтрахт" (Германия)

"Мариуполь" (Украина) / "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Антверпен" (Бельгия) / "Виктория" (Чехия)

Напомним, "Динамо" узнало потенциального соперника в битве за групповой турнир Лиги чемпионов.