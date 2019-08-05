В Украине серьезно наказали участников договорных футбольных матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) дисквалифицировал троих украинских футбольных арбитров и одного футболиста за участие в договорных матчах.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Арбитры Юрий Вишневский и футболист "Балкан" Александр Райчев на четыре года отстранены от любой футбольной деятельности. Половина этого срока может быть отбыта условно. Трехлетними дисквалификациями наказаны футбольные рефери Дмитрий Денисюк и Дмитрий Смиляк. Им также два года даны условно.

В мае 2018 года Нацполиция и УАФ провели спецоперацию по расследованию коррупции в украинском футболе. В Украине было проведено более 50 обысков.

Ранее "Апостроф" публиковал слова бывшего игрока "Зари" Эдуарда Мора, который рассказал о договорных матчах в Украине.