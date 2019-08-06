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Команда Реброва выстояла в битве с хорватским "Динамо" в Лиге чемпионов

вторник, 06 августа 2019, 23:31
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров, сыграл вничью на выезде с загребским "Динамо".

Счет в матче уже на 7-й минуте открыл испанский хавбек хорватского клуба Дани Ольмо. Гостям удалось отыграться на 60-й минуте. Забитым мячом отметился полузащитник Давид Шигер.

Несмотря на то, что мячом в игре больше владел "Ференцварош", "Динамо" имело подавляющее преимущество по ударам: 23 против 9. В створ также чаще попадали хозяева: 9 ударов против 5.

Отметим, что в составе "Ференцвароша" полный матч сыграли украинцы Александр Зубков и Илья Харатин. Еще один наш соотечественник Даниил Игнатенко вышел на замену на поле на 89-й минуте.

"Динамо" Загреб, Хорватия - "Ференцварош" Венгрия - 1:1
Голы: Ольмо, 7 - Шигер, 60.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" проиграло в первом матче.

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