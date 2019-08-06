Стали известны дата и место дебюта Усика в супертяжелом весе

Непобежденный украинский боксер Александр Усик согласовал место и дату проведения своего дебютного боя в супертяжелом весе. Практически решено, что в ринг украинец выйдет с камерунцем Карлосом Такамом.

Как сообщает авторитетный американский спортивный телеканал ESPN, свой следующий бой украинский чемпион проведет в Чикаго, 12-го октября.

Напомним, что дебютировать в супертяжелом весе Усик должен был в мае, однако незадолго до встречи с Такамом наш соотечественник получил травму.

В случае победы над камерунцем Усику предстоит бой против победителя пары Энди Руис - Энтони Джошуа.

Сейчас украинец находится в США, где проводит подготовку к предстоящему поединку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик побывал в оккупированном Крыму.