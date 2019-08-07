Где смотреть онлайн ЦСКА - Заря: расписание трансляций

В четверг, 8 августа, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы встретятся болгарский ЦСКА и луганская "Заря".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Заря".

Начало встречи в 20:30.

Обслуживать игру будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Заря" состоится на телеканале "УНИАН".

Это будет первый матч в истории между командами.

ЦСКА - ЗАРЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Напомним, в предыдущем раунде турнира "Заря" обыграла черногорскую "Будучность" (3:1, 1:0), а ЦСКА, обменявшись победами со счетом 1:0 с хорватским "Осиеком", прошел соперника благодаря лучшему исполнению серии пенальти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников по следующему раунду Лиги Европы.