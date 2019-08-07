Свитолина в матче-триллере пробилась в третий раунд престижного турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче 2-го раунда турнира в Торонто обыграла чешку Катерину Синякову и вышла в следующий круг.

Свитолина захватила инициативу с самого начала матча и сделала быстрый брейк, но чешка сумела сравнять счет. Впрочем, украинка вновь выиграла два гейма подряд, ушла в отрыв, а затем довела сет до победы. Во 2-й партии долгое время шла равная борьба, но в восьмом гейме Синякова выиграла подачу Свитолиной, а затем взяла сет.

В решающем сете соперницы обменялись быстрыми брейками, а в 5-м гейме Свитолина вновь проиграла свою подачу. Несмотря на эту локальную неудачу, украинская теннисистка сразу же сумела сравнять счет. Решающий эпизод произошел в восьмом гейме. Свитолина сделала брейк, а в следующем гейме на своей подаче с третьего матчбола добилась победы.

Катерина Синякова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина) - 3:6, 6:3, 3:6

В 3-м раунде Свитолина сыграет с победителем пары Белинда Бенчич (Швейцария) - Юлия Гергес (Германия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в 3-й раунд турнира в Торонто.