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Легендарный тренер ответил на слухи о работе в Динамо

четверг, 08 августа 2019, 10:13
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Легендарный наставник Мирча Луческу, который прославился по работе в "Шахтере", не подтвердил слухи о том, что ему предложили возглавить киевское "Динамо".

Информацию о возможном назначении распространили румынские СМИ. По их данным, Луческу возглавит "Динамо" после матча против "Шахтера", который состоится 10 августа.

"Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч "Шахтера" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от "Динамо" – это неправда", – сказал Луческу.

Напомним, что с "Шахтером" Луческу проработал 12 лет. За это время он восемь раз становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок УЕФА, шесть Кубков Украины и семь Суперкубков Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Реброва выстояла в битве с хорватским "Динамо" в Лиге чемпионов.

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