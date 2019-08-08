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Тренер сборной России одним жестом вляпался в международный скандал: фото

четверг, 08 августа 2019, 09:27
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Старший тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато оказался в центре громкого скандала во время матча отборочного олимпийского турнира против Южной Кореи.

Так, после победы над азиатской командой Бузато сузил указательными пальцами веки, изобразив узкие глаза.

Такой жест вызвал недовольство федерации волейбола страны соперника. В южнокорейской федерации считают такие действия проявлением расизма. Азиаты уже написали жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB).

Сам Бузато уже заявил, что не собирался оскорбить команду соперника.

"Я хотел бы извиниться перед всеми болельщиками, сборной Кореи и федерацией. Я уважаю сборную Кореи и просто праздновал тот факт, что мы едем на Олимпийские Игры в Японию", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла серьезные изменения в свой кодекс, которые направлены на борьбу с расизмом.

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