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Ястремская - Кенин - 0:1 онлайн видео трансляция

четверг, 08 августа 2019, 18:35
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская в поединке третьего раунда турнира в Торонто встречается с американкой Софией Кенин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Ястремская - Кенин.

Даяна Ястремская (Украина) - София Кенин (США) - 0:1 (2:6), идет 2-й сет

19-летняя Ястремская в данный момент является второй ракеткой Украины и занимает 33-е место в мировом рейтинге. За свою карьеру она выиграла три турнира из серии ITF. 20-летняя Кенин находится на 29-й позиции в рейтинге WTA. На ее счету две победы на турнирах из серии WTA, а также четыре - ITF.

Ранее Ястремская и Кенин между собой не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м раунде турнира Ястремская обыграла белоруску Викторию Азаренко.

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