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Легендарный футболист повторил свой фантастический гол спустя 22 года: видео

пятница, 09 августа 2019, 15:21
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Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой легендарный гол со штрафного, который он забил в 1997 году в ворота национальной команды Франции в матче Кубка Конфедераций.

46-летний Карлос блестяще пробил внешней стороной стопы и мяч по невероятной дуге влетел впритирку со штангой.

Оригинал гола.

Бразилец за свою карьеру выступал за забил более 50 голов прямым ударами со штрафных.

Карлос в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как "Палмейрас", "Интер", "Реал", "Фенербахче", "Коринтианс" и "Анжи". За сборную Бразилии сыграл 125 матчей и забил 11 голов. Главным трофеем в его карьере является победа на чемпионате мира-2002. Также он трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Уэйн Руни забил очередной красивый гол.

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