Новичок "Динамо" показал свой новый шикарный особняк: видео

Новоиспеченный форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес поделился с болельщиками роликом со своим новым домом.

Соответствующее видео футболист опубликовал в Instagram.

В ролике слышно, как сам 24-летний нападающий восторженно отзывается о своем новом особняке, в котором он будет проживать во время выступлений за киевский клуб.

Напомним, Родригес перешел в "Динамо" этим летом из японского клуба "Джубило Ивата". Его трансфер обошелся вице-чемпиону Украины в 2 миллиона евро. В составе киевского клуба люксембуржец дебютировал в матче Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге" - он провел на поле 45 минут и заработал предупреждение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" понес серьезную потерю перед битвой с "Динамо" в чемпионате Украины.