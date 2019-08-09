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"Шахтер" понес серьезную потерю перед битвой с "Динамо" в чемпионате Украины

пятница, 09 августа 2019, 11:30
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Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко пропустит матч 3-го тура чемпионата Украины с киевским "Динамо".

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Об этом рассказал главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в интервью официальному сайту клуба.

"Коваленко восстанавливается после тяжелой травмы. Думали, что все будет не так сложно, но, к сожалению, это занимает больше времени. Коваленко предстоит отсутствовать еще две-три недели. Медицинский департамент очень компетентен, старается сделать максимум, но иногда решает лишь время", - сказал Каштру.

Матч между киевским и донецким клубом пройдет 10 августа в Киеве на стадионе "Олимпийский".

После 2 туров "Шахтер" и "Динамо", набрав по шесть очков, делят 1-2 места в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может подписать российского футболиста.

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