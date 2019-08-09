Украинского футболиста серьезно наказали за расизм

Украинский голкипер латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский дисквалифицирован на 10 еврокубковых матчей за расистские проявления.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Инцидент произошел во время ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с мальтийской "Гзирой Юнайтед". Махновский повздорил с темнокожим нападающим соперника Амаду Самбом. Оба игрока были удалены с поля. Дисциплинарный комитет УЕФА расценил слова украинца как расистские.

30-летний Махновский является воспитанником киевского "Динамо", но за сине-бело-голубых не провел ни одного матча. За "Вентспилс" вратарь выступает с лета 2019 года. В составе латвийского клуба он провел три матча и пропустил один гол. Ранее голкипер выступал за "Петрковию", "Лодзь", "Легию", "Оболонь", "Севастополь", "Ряван", "Сумы", "Десну" и "Олимпик".

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер сборной России одним жестом вляпался в международный скандал.