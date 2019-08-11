Украинский Дэвид Туа нокаутировал очередного соперника: видео

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий одержал очередную победу на профессиональном ринге.

На состоявшемся вечере бокса в Намибии наш соотечественник, которого за схожесть комплекции уже окрестили украинским Дэвидом Туа, встретился с малавийцем Аликом Огого. Поединок завершился эффектной победой Шевадзуцкого нокаутом.

Для нашего спортсмена эта победа стала третьей досрочной на профессиональном ринге в трех поединках, которые он провел. В своем предыдущем бою Шевадзуцкий нокаутировал уже в первом раунде зимбабвийского боксера Коллена.

Отметим, что 28-летний Шевдзуцкий является уроженцем Кривого Рога.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко может сразиться с украинским боксером.