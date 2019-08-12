Ломаченко - Кэмпбелл: прогноз букмекеров на чемпионский бой

31 августа в Лондоне на арене "О2" состоится чемпионский бой между украинским боксером Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка Ломаченко - Кэмпбелл.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер. На победу Ломаченко предлагается коэффициент 1,40. При этом победа Кэмпбелла оценивается коэффициентом 13,00. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 26,00.

На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

31-летний Ломаченко в данный момент является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Всего украинец провел 14 боев в профессиональном боксе, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. На счету 31-летнего Кэмпбелла 20 побед при двух поражениях.

Ранее "Апостроф" показывал, как Ломаченко готовится к бою с Кэмпбеллом.