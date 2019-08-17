RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция чемпионского боя

Ломаченко встретится с британским боксером в чемпионском бою

суббота, 17 августа 2019, 15:20
читати статтю українською
Ломаченко встретится с британским боксером в чемпионском бою

31 августа украинец Василий Ломаченко проведет чемпионский бой с британским боксером Люком Кэмпбеллом. Поединок состоится в Лондоне на арене "О2".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кэмпбелл.

На кону в этом бою будут стоять принадлежащие украинцу титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе, а также вакантный пояс по версии WBC.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

31-летний Ломаченко провел 14 боев в профессиональном боксе, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. На счету 31-летнего Кэмпбелла 20 побед при двух поражениях.

Ранее Ломаченко становился чемпионом мира в полулегком и втором полулегком весе, но отказался от титулов ради перехода в следующую весовую категорию.

В последний раз украинец выходил в ринг 12 апреля 2019 и нокаутировал британца Энтони Кроллу.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 2-2 Хроника матча, видео голов

Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур - прямая трансляция матча 2-го тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Манчестера

АЗ Алкмар - Мариуполь - 4:0 Хроника матча, видео голов

АЗ Алкмар Мариуполь - прямая трансляция ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Смотрите онлайн трансляцию из Гааги

Заря - ЦСКА - 1:0 Хроника матча, видео гола

Заря ЦСКА - прямая трансляция ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Смотрите онлайн трансляцию из Запорожья

Новости

17 августа

23:29
В Одессе задержали владельца сгоревшего отеля "Токио Стар"
23:22
Матч чемпионата Украины завершился массовой дракой фанатов: фото
23:02
Синоптик порадовала украинцев прогнозом на последний день недели
22:38
Самый титулованный клуб мира на старте сезона разбил "кельтов": видео
22:31
В Одессе произошел второй за сутки масштабный пожар: фото
22:15
Ярмоленко помог "молотобойцам" набрать первое очко в АПЛ: видео
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: