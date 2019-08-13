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Украинский футболист-предатель разгневал сеть постом о России: видео

вторник, 13 августа 2019, 19:10
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Украинский защитник Ярослав Ракицкий, который зимой перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Зенит", вызвал гнев пользователей сети за пост в Instagram, на котором его одноклубник Артем Дзюба называет Россию и Украину братьями.

"Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо", - подписал пост Ракицкий, прикрепив видео с собой и Дзюбой.

"Рашка нам не братья"

"Мы ими никогда не были и уже точно не станем!!!"

"Братья не оккупируют территорию братьев и не разжигают войну"

"Кубань - Украина"

"Какие мы ... братья, Россия Крым отжала, всякую пропаганду [говоришь] про нас, технику и наемников отправляешь на Донбасс. Какие ... мы еще тут братья

"РФ ето никому ненужный кусок говна"

"Какие братья, вы серьезно? если бы были братья, то не убивали бы наших парней на передовой. Россия никогда не будет братом Украине!"

"Какие братья после пяти лет открытой войны и оккупации Крыма? Россия еще заплатит за это"

"Братушки убили 13000 украинцев, ведут войну на Востоке Украины и аннексировали Крым. По-моему братик с востока не в себе..."

"Никогда мы не будем братьями, после всего, что вы сделали с Украиной", - ответили пользователи Ракицкому.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец, сбежавший в Россию, устроил дикий скандал во время матча.


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