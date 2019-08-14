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Отставка? Хацкевич сделал заявление после вылета из Лиги чемпионов

среда, 14 августа 2019, 00:14
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После ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге" главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич сделал заявление относительно своего будущего.

Напомним, вице-чемпион Украины на своем поле сыграл с бельгийским клубом вничью (3:3) и вылетел из турнира.

"Будет ли подниматься вопрос об отставке? Когда не сдаешь первый экзамен, ко второму могут не допустить. Так что мы все обсудим с президентом", - сказал Хацкевич.

Относительно ответного матча с "Брюгге" наставник киевлян сказал: "Начали агрессивно, здорово, забили быстрый мяч. Таким был план на игру. Говорили, что не нужно останавливаться, нужно высоко встречать, но опять начали делать не шаг вперед, а шаг назад. Три мяча дома забили, но индивидуальные ошибки все перечеркнули.

Каждый год какие-то надежды. На эти шесть игр мы выбрали 14-15 футболистов, которые должны были дать результат. Это все опытные ребята. Играют в своих сборных. Я ребятам сказал, чтобы они полностью отдавались, но есть определенный уровень мастерства. Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно показывать больше, чем ты умеешь. Характер и борьба присутствовала, но есть еще и технические моменты. Такие ошибки, которые они допускали, не подлежат никакой критике. В основном это моя вина. Нужно было больше задействовать других футболистов, дать отдохнуть Кадару. Он умеет отдать первый пас, но сегодня было видно, что играл очень медленно. Нужно все переосмыслить каждому футболисту. Они должны работать над собой, чтобы стать сильнее".

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты "Динамо" ярко отреагировали на вылет команды из Лиги чемпионов.

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