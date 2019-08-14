В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" отправило в отставку с поста главного тренера Александра Хацкевича после вылета команды из Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время руководство клуба назначит нового главного тренера.

Читайте: Кто возглавит "Динамо": главные претенденты на смену Хацкевичу

45-летний Хацкевич возглавил "Динамо" в 2017 году. Под его руководством бело-голубые дважды выигрывали Суперкубок Украины, два раза финишировали на втором месте в украинской Премьер-лиге, а также доходили до 1/8 финала Лиги Европы.

При Хацкевиче "Динамо" ни разу не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 в 3-м квалификационном раунде ЛЧ киевляне дома обыграли швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:1. Однако в ответной игре подопечные Хацкевича уступили - 0:2. В следующем сезоне "Динамо" на стадии плей-офф раунда турнира встретилось с "Аяксом". В первой игре в Амстердаме победили хозяева (3:1), а в ответной встрече в Киеве соперники голов не забили. А в этот раз преградой на пути в групповой турнир стал бельгийский "Брюгге".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Хацкевич сделал заявление после вылета из Лиги чемпионов.