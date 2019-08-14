Свитолина стартовала с уверенной победы на престижном турнире в США

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сумела пройти во второй раунд престижного турнира в американском Цинциннати. В матче второго круга наша соотечественница обыграла представительницу Бельгии Элизу Мертенс со счетом 6:4, 6:1.

Таким образом, лучшая теннисистка Украины не оставила малейшего шанса своей соперницы и стартовала с уверенной победы в США.

Это было четвертое очное противостояние спортсменок. До этой встречи на счету Свитолиной было две победы, а на счету бельгийки - одна.

В третьем круге соревнований Свитолина сыграет с победительницей пары София Кенин - Зарина Диаз.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победительница юниорского Уимблдона среди девушек Дарья Снигур сделала неожиданное заявление после своей исторической победы.