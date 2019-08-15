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Подготовиться Блохину: что болельщики "Динамо" говорят о новом тренере

четверг, 15 августа 2019, 16:48
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В сети болельщики "Динамо" бурно обсуждают назначение Алексея Михайличенко, который занимал должность спортивного директора в клубе, новым главным тренером команды. Напомним, на посту наставника киевлян 56-летний специалист заменил Александра Хацкевича, который был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

Вот самые интересные комментарии пользователей на назначение Михайличенко.

"Друг за другом, по второму разу. Следующему подготовиться Блохину. Маразм какой-то".

"Все-таки "сердца" победили! Печально... К концу сезона нужно разучить песню: "Лесик, уходи!".

"Суркис даже не пытался никого найти! Вот это самое обидное, человеку уже все равно на клуб и его болельщиков... ну что же, это точно лучше Хацкевича, он хотя бы знает, что такое выигрывать трофеи".

"Лучший коммент по этому поводу я прочитал на футбол.юа - "Болеть за "Динамо" - значит страдать".

"При все уважении к тренерскому штабу! За что!? Почему? Получается, что прогресс нам будет только сниться? Мало веры, но дай Бог, чтобы эти люди привели команду к титулам!!!".

"Все друзья мои, у меня просто нет слов, я не понимаю, как описать то, что творится на душе. Может они специально клуб уничтожают??? В любом случае с меня хватит. Ко всем с уважением".

"Удачи Алексею, удачи команде, терпения нам!!! Если уж в межсезонье не верилось в чудо, то куда уж верить сейчас? Но может шанс на это чудо все же есть? Ребята, любите команду, а не свои амбиции".

"Это называется - плыли, плыли, а на берегу обосра...сь. Все-таки Джуниор - это карма для "Динамо". Лучше, чем при Хаце, игра, скорее всего, будет, но я не верю, что на много...".

"Самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат. Альберт Энштейн".

"Проблема клуба - не тренера и игроки, неадекватное руководство превращает некогда великий клуб в ничто. Все, дальше только сильные выражения".

"При Януковиче такого не было!!!".

"Шило на мыло. Теперь не буду ходить на стадион. Спасибо, Суркис, продолжай дальше "развивать" клуб".

"В цирк можно не ходить, "футола" в исполнении "Динамо" будет достаточно".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети ярко высмеяли круговорот тренеров в "Динамо".

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