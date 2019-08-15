RU  UA  EN

четверг, 15 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 августа

14:48
Боевики заявили о задержании очередного "украинского шпиона": видео
14:43
В Раде намечается большая оппозиция против Зеленского: что известно
14:37
Не стоит выходить на улицу: в Болгарии устроили истерию перед футбольным матчем в Украине
14:27
В центре Киева произошло "президентское" ЧП: опубликовано фото
14:15
НАБУ обязали открыть дело против Луценко: в чем его обвиняют
14:05
53-летняя Холли Берри отказалась от бюстгальтера: теперь ее грудь - самая обсуждаемая тема дня
13:54
Задержание Грымчака: адвокат обнародовала интересные подробности
13:44
ІТ-решения и высокие зарплаты в "Укрлендфарминге" практически остановили кражи на производстве - Владимир Бабий
13:44
Впечатляющая сумма: стало известно, сколько денег "Динамо" потеряло при Хацкевиче
13:35
Ким Кардашьян показала, как выглядела в бурные 90-е: и это два совершенно разных человека
13:25
Обнародован топ-100 самых влиятельных людей Украины: полный список
13:22
Полицейские попали в жесткое ДТП на светофоре в Киеве: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Супердрама: украинка в ярком матче проиграла знаменитой россиянке

четверг, 15 августа 2019, 09:51
переглянути новину українською

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уступила россиянке Светлане Кузнецовой в матче второго круга престижного турнира в Цинциннати (США).

В первой партии юная украинка обыграла соперницу со счетом 6:4. Во второй партии она была близка к победе, но, не реализовав два матч-бола, проиграла сет. Оказать борьбу Кузнецовой в третьем сете у Ястремской уже не оказалось сил.

Цинциннати. Второй круг.

Даяна Ястремская (Украина) - Светлана Кузнецова (Россия) - 1:2 (6:4, 6:7, 2:6)

В первом круге Даяна Ястремская неожиданно победила в двух сетах Каролин Возняцки, а Светлана Кузнецова в трех партиях была сильнее Анастасии Севастовой.

Между собой прежде Ястремская и Кузнецова до этого не встречались.

Что касается выступлений на данном турнире, то Ястремская здесь выступает впервые. Кузнецова же может похвастаться выходом в четвертьфинал турнира в 2016 и 2017 годах.

Ране "Апостроф" сообщал, что Свитолина стартовала с уверенной победы на престижном турнире в США.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Заря - ЦСКА: онлайн трансляция

АЗ Алкмар - Мариуполь: онлайн трансляция

Ливерпуль - Челси - 7:6 Хроника матча, видео голов

Порту - Краснодар - 2-3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: