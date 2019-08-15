Супердрама: украинка в ярком матче проиграла знаменитой россиянке

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уступила россиянке Светлане Кузнецовой в матче второго круга престижного турнира в Цинциннати (США).

В первой партии юная украинка обыграла соперницу со счетом 6:4. Во второй партии она была близка к победе, но, не реализовав два матч-бола, проиграла сет. Оказать борьбу Кузнецовой в третьем сете у Ястремской уже не оказалось сил.

Цинциннати. Второй круг.

Даяна Ястремская (Украина) - Светлана Кузнецова (Россия) - 1:2 (6:4, 6:7, 2:6)

В первом круге Даяна Ястремская неожиданно победила в двух сетах Каролин Возняцки, а Светлана Кузнецова в трех партиях была сильнее Анастасии Севастовой.

Между собой прежде Ястремская и Кузнецова до этого не встречались.

Что касается выступлений на данном турнире, то Ястремская здесь выступает впервые. Кузнецова же может похвастаться выходом в четвертьфинал турнира в 2016 и 2017 годах.

Ране "Апостроф" сообщал, что Свитолина стартовала с уверенной победы на престижном турнире в США.