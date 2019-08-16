Михайличенко впервые вышел в люди в качестве тренера Динамо

Новый главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко 16 августа побывал на матче молодежной команды в чемпионате Украины.

Соперниками "Динамо" U-19 были футболисты "Десны". Встреча завершилась победой столичного коллектива со счетом 3:0.

Отметим, что также игру посетили член тренерского штаба "Динамо" Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов.

Также журналисты заметили на матче директора академии киевского клуба Александра Ищенко и бывших футболистов "Динамо" Владимира Бессонова и Олега Гусева.

Напомним, что в сети ярко высмеяли круговорот тренеров в киевском "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно, сколько денег "Динамо" потеряло при бывшем наставнике команды Александре Хацкевиче.