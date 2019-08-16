В сети появился эффектный проморолик к дебюту Усика в супертяжелом весе: видео

Промоутерская компания Matchroomboxing подтвердила информацию о том, что украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября.

"Он идет. Подтверждаем. Усик дебютирует в супертяжелом весе на Wintrust Arena в Чикаго, 12 октября!" - гласит пост в Instagram Matchroomboxing.

Соперник украинца пока официально не подтвержден, но, скорее всего, им станет камерунец Карлос Такам.

Бой Усик - Такам должен был состояться еще в мае, но был отменен из-за травмы руки украинца, которую он получил во время подготовки к поединку.

Напомним, что 32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелую весовую категорию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер сразится против топ-соперника.