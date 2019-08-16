Звезда боев без правил избил пожилого человека за отказ выпить: опубликовано видео

Экс-чемпион мира по боям без правил в двух весовых категориях Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в ирландском баре.

Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, Макгрегор купил в баре бутылку виски собственной компании Proper Twelve и решил угостить всех присутствующих. Впрочем, один из посетителей отказался принимать угощение. Боец пришел в ярость из-за отказа и ударил человека в лицо. После этого друзья Макгрегора вывели ирландца из заведения. Полиция начала расследование инцидента.

31-летний Макгрегор становился чемпионом UFC в полулегком и легком весе. За свою карьеру он провел 25 боев, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения. В последний раз ирландец дрался в октагоне в октябре 2018 года и проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Также Макгрегор известен своим боксерским поединком с легендарным Флойдом Мейвезером, в котором он потерпел поражение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Макгрегор вызвал на поединок актера Марка Уолберга.