Жена экс-капитана "Динамо" исполнила сексуальный трюк с мячом: опубликовано видео

Ирина Морозюк, жена бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка, порадовала подписчиков своего Instagram сексуальным трюком с мячом.

Девушка забросила мяч себе на спину и сумела не уронить его на пол, одновременно раздеваясь до белья.

Ирина Морозюк является основателем бренда мужской и женской одежды. На ее Instagram подписано более 26 тысяч человек.

31-летний Николай Морозюк является воспитанником "Динамо". В январе этого года он перешел в "Ризеспор" на правах аренды, а летом турки подписали с ним полноценный контракт. В составе турецкого клуба он провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также Морозюк выступал за "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург". За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил один гол. Двукратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ирина Морозюк феерично поучаствовала во всемирном флешмобе.