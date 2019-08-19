Соперник "Зари" проиграл стартовый матч в чемпионате: видео

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Эспаньол", который является соперником луганской "Зари" по плей-офф раунду Лиги Европы, уступил на своем поле "Севилье".

Героем встречи стал воспитанник мадридского "Реала" Серхио Регилон, который выступает за севильский клуб на правах аренды. На счету 22-летнего игрока гол и результативная передача. На 44-й минуте он добил мяч в ворота хозяев после того, как игровая сфера отскочила к нему от перекладины. На 86-й минуте Регилон передачей из аута ассистировал Нолито.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 1 тур

"Эспаньол" - "Севилья" - 0:2

Голы: Регилон, 44; Нолито, 86.

"Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Мармоль, Налду, Россельйо, Мелендо, Хунке, Санчес (Дардер, 64), Варгас, Феррейра (Калеро, 82), Ву (Пуадо, 70).

"Севилья": Вацлик, Навас, Карлос (Кунде, 75), Каррисо, Регилон, Хордан, Фернандо, Торрес (Гудель, 76), Окампос (Эль-Хаддади, 60), де Йонг, Нолито.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" без Месси начала чемпионат с поражения.