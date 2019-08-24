Украинский футболист перейдет в "Барселону"

Защитник "Леганеса" Василий Кравец близок к переходу в "Барселону".

Об этом сообщает Periodista de Leganes.

По сведениям источника, каталонский клуб планирует арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа за четыре миллиона евро. В "Барселоне" украинец будет выступать во второй команде, которая играет в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.

22-летний Кравец является воспитанником львовских "Карпат". Футболист выступает за "Леганес" с января 2019 года. Всего за клуб он сыграл семь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" временно рассталась с самым дорогим футболистом клуба.