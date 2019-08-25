Фанаты "Динамо" вывесили провокационный баннер на матче чемпионата Украины: фото

Фанаты киевского "Динамо" вывесили провокационный баннер на матче 5-го тура чемпионата Украины с донецким "Олимпиком" (1:1).

Болельщики разместили на фан-секторе баннер с надписью "День сурка?" и нарисовали на нем грабли и "динамовское сердце". Таким образом, фанаты, скорее всего, выразили недовольство назначением на пост главного тренера Алексея Михайличенко, который уже тренировал киевский клуб с 2002 по 2004 годы, а затем был уволен после поражения от турецкого "Трабзонспора" (1:2) в квалификации Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что фамилия президента "Динамо" Игоря Суркиса созвучно со словом "сурка".

В 6-м туре "Динамо" на выезде сыграет с луганской "Зарей". Матч состоится 1 сентября.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию фанатов "Динамо" на назначение Михайличенко.