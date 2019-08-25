Ломаченко удивил заявлением о завершении карьеры

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко несколько удивил фанатов заявлением о возможном завершении карьеры.

Эксклюзивное интервью боксер дал телеканалу "Интер".

"У меня такая ситуация, что мне уже 32 года скоро. Такая ситуация, что год, два или три - и я задумаюсь о завершении карьеры. Все зависит от здоровья. Если есть здоровье, то можно продолжать. А у меня можно заметить, что почти после каждого боя травма", - сказал Ломаченко.

Также чемпион мира в легком весе отметил, что другой украинец - Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе - сможет выступать до 37-38 лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший чемпион не оставил шансов британцу в бою с Ломаченко.