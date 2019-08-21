Делает необъяснимое: бывший чемпион не оставил шансов британцу в бою с Ломаченко

Бывший чемпион мира по боксу Тони Беллью из Великобритании поделился мнением о предстоящем чемпионском бое между украинцем Василием Ломаченко и своим соотечественником Люком Кэмпбеллом.

Слова Беллью приводит Sky Sports.

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"Ломаченко - лучший в мире вне зависимости от весовой категории. Он умеет в ринге такие вещи, которые я и объяснить не могу. В плане защиты и атаки он ближе всех подошел к Рою Джонсу-младшему, который для меня просто образец в боксе", - сказал Беллью.

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Напомним, бой между Ломаченко и Кэмпбеллом состоится 31 августа в Лондоне на арене "О2".

Ранее "Апостроф" сообщал, что британский боксер сделал громкое заявление перед супербоем с Ломаченко.