Ломаченко назвал соперников, ради которых готов сменить весовую категорию

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал, ради кого из потенциальных соперников он был бы готов изменить весовую категорию.

Слова украинского боксера приводит "Вринге".

"Если говорить о возможной смене весовой категории, то все зависит от промоутера. Если он сможет организовать интересный бой, то я готов сменить весовую категорию. Какой бой может быть мне интересен? Возможно, бой с Джервонтой Дэвисом или с Майки Гарсией", - сказал Ломаченко.

Также Ломаченко рассказал, что самым сложным боем в его карьере был поединок с венесуэльцем Хорхе Линаресом, с которым ему пришлось боксировать с поврежденной правой рукой.

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