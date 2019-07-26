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Ломаченко назвал соперников, ради которых готов сменить весовую категорию

пятница, 26 июля 2019, 18:24
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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал, ради кого из потенциальных соперников он был бы готов изменить весовую категорию.

Слова украинского боксера приводит "Вринге".

"Если говорить о возможной смене весовой категории, то все зависит от промоутера. Если он сможет организовать интересный бой, то я готов сменить весовую категорию. Какой бой может быть мне интересен? Возможно, бой с Джервонтой Дэвисом или с Майки Гарсией", - сказал Ломаченко.

Также Ломаченко рассказал, что самым сложным боем в его карьере был поединок с венесуэльцем Хорхе Линаресом, с которым ему пришлось боксировать с поврежденной правой рукой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик посвятил стих российскому боксеру, который умер после боя.

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