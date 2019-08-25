"Шахтер" одержал яркую победу в донбасском дерби: видеообзор

В матче 5-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 5:1.

"Шахтер" мощно начал встречу и нокаутировал соперника уже в самом начале. Сначала Тете с паса Тайсона открыл счет. Через несколько минут Тете оформил дубль. Мяч после его удара попал в ногу сопернику и влетел в ворота. Еще через минуту Мораес замкнул прострел Тайсона. Забив три гола за 12 минут "Шахтер" несколько успокоился, но со второй половины тайма вновь взвинтил темп и создал несколько опасных моментов, но мариупольцев выручил вратарь.

На 62-й минуте четвертый гол в ворота гостей забил Тайсон, реализовавший пенальти, который был назначен за фол на Мораесе. На 78-й минуте "Мариуполю" удалось сократить разрыв в счете благодаря голу Вакулы с помощью рикошета. Но последнее слово осталось за "Шахтером". Антонио обыграл вратаря и завел мяч в пустые ворота.

"Шахтер" одержал пятую победу в пяти матчах и уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В 6-м туре "горняки" на выезде сыграют с "Олимпиком". Матч состоится 1 сентября.

"Шахтер" – "Мариуполь" - 5:1 (3:0)



Голы: Тете (8, 11), Мораес (12), Тайсон (62, с пенальти), Антонио (83) - Вакула (78)

"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Исмаили, Матвиенко (Бондарь, 46), Марлос (Дентиньо, 65), Степаненко (Маркос Антонио, 46), Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко (Петерман, 59), Яворский, Быков, Дава, Тищенко, Мишнев, Путря (Байдал, 71), Федорчук, Вакула, Полегенько.

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