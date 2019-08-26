"Шахтер" объявил о первом летнем трансфере

Полузащитник "Мариуполя" Владислав Вакула перешел в "Шахтер".

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с "горняками" пятилетний контракт. До конца нынешнего сезона хавбек будет выступать за "Мариуполь" на правах аренды.

Стоит отметить, что трансфер Вакулы стал для "Шахтера" первым в летнее трансферное окно.

20-летний Вакула является уроженцем Бердичева. Футбольный путь начинал в Киеве, а затем занимался в Бердичеве, Днепре, Виннице и Харькове. Первым клубом хавбека был "Металлист", затем он перешел в каменскую "Сталь", после чего перебрался в "Мариуполь". В прошлом сезоне полузащитник провел за азовцев 39 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал яркую победу в донбасском дерби.