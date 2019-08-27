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Это уникальный шанс: капитан "Шахтера" попросил отпустить его в итальянский топ-клуб

вторник, 27 августа 2019, 20:30
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Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон выразил желание покинуть клуб и перейти в итальянскую "Рому".

Об этом бразилец написал в своем Instagram-аккаунте.

"Разрешите мне уйти. Это уникальная возможность! Благодарю бога за все", - написал Тайсон.

По некоторым данным, "Рома" стремится приобрести хавбека до закрытия летнего трансферного окна, которое состоится 2 сентября. На покупке Тайсона настаивает главный тренер итальянского клуба Паулу Фонсека, который ранее возглавлял "Шахтер".

31-летний Тайсон выступает за "Шахтер" с января 2013 года. Всего в составе донецкого клуба бразилец провел 242 матча во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 71 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" объявил о первом летнем трансфере.

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