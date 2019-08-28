Букмекеры резко сменили коэффициенты перед боем Ломаченко - Кэмпбелл

31 августа в Лондоне на арене "О2" состоится чемпионский бой между украинским боксером Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

За несколько дней до поединка букмекеры еще больше уменьшили коэффициент на победу украинского боксера. Теперь он составляет 1,05. В то же время на успех британца можно поставить с коэффициентом 9,00. Редкая в мире бокса ничья оценивается коэффициентом 29,00.

На кону в этом бою будут стоять принадлежащие украинцу титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе, а также вакантный пояс по версии WBC.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Кэмпбелла, который сделал смелый прогноз на бой с Ломаченко.