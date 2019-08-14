Как "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов: видеообзор

Киевское "Динамо" не сумело пробиться в плей-офф раунд Лиги чемпионов, сыграв вничью с бельгийским "Брюгге" в ответном матче 3-го квалификационного раунда.

"Динамо" трижды выходило благодаря голам Виталия Буяльского, Владимира Шепелева и автоголу Брендона Мехеле. Впрочем, бельгийцам каждый раз удавалось сравнять счет, отличились Симон Дели, Руд Вормер и Лои Опенда.

Таким образом, "Брюгге" продолжит борьбу в групповом турнире Лиги чемпионов, а "Динамо" получило путевку в группу Лиги Европы.

"Динамо" Украина – "Брюгге" Бельгия - 3:3 (1:1) - первый матч - 0:1

Голы: Буяльский (5), Шепелев (50), Мехеле (90+3, автогол) - Дели (38), Вормер (88), Огенда (90+6)

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Вербич (Беседин, 69), Андриевский (де Пена, 46), Цыганков, Буяльский, Родригес, Шепелев (Соль, 83).

"Брюгге": Миньоле, Мехеле, Дели, Соболь, Ритс, Мата, Ванакен, Вормер, Бонавентуре (Диатта, 52), Тау, Окереке (Опенда, 81).

Предупреждения: Тау (9), Мата (22), Миколенко (55), Кадар (57), Бурда (60), Окереке (79).

Удаления: Бурда (82), Тау (84).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию фанатов на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов.