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"Карпаты" со скандалом выгнали одного из легионеров: названы причины

четверг, 29 августа 2019, 16:31
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"Карпаты" досрочно расторгли контракт со своим уругвайским футболистом Кевином Мендесом.

Об этом сообщается на официальном сайте львовского клуба.

Так, в заявлении "Карпат" сказано, что сотрудничество с 23-летним нападающим прекращено по нескольким причинам.

Во-первых, Мендес дважды без уважительной причины опаздывал на тренировки команды. Во-вторых, форвард не исполнил контрактные обязательства, согласно которым он должен был выучить за полгода украинский язык. В-третьих, после перевода игрока в дубль тот нанес травму футболисту молодежной команды, после чего ударил его в лицо. В результате у воспитанника "Карпат" был диагностирован перелом челюсти в двух местах. После инцидента Мендес даже не принес извинения. Наконец, в четвертых, уругваец не раз попадался на употребление алкоголя и за курением в дневное время.

Ранее "Апостроф" сообщал, что капитан "Шахтера" попросил отпустить его в итальянский топ-клуб.

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