Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов

29 августа в Монако (Франция) прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своего соперника, в частности, узнал и чемпион Украины - донецкий "Шахтер".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки:

Группа А. «ПСЖ», «Реал», «Брюгге»,«Галатасарай».

Группа В. «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».

Группа С. «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» (Загреб), «Аталанта».

Группа D. «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».

Группа Е. «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».

Группа F. «Барселона», «Боруссия» Д., «Интер», «Славия».

Группа G. «Зенит», «Бенфика», «Лион», «Лейпциг».

Группа H. «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

Ранее "Апостроф" публиковал результаты жеребьевки 3-го раунда Кубка Украины.