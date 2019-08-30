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В украинском футболе разгорается новый скандал вокруг "Динамо" и "Шахтера"

пятница, 30 августа 2019, 09:25
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С сайта Украинской ассоциации футбола неожиданно пропало интервью главного тренера сборной Украины U-18 Владимира Езерского, в котором он благодарил киевское "Динамо" за помощь в комплектации команды.

Наставник в интервью говорил, что только киевский клуб пришел на помощь сборной после того, как "Шахтер" отказался предоставить сборной своих игроков для участия в турнире в Чехии.

"Отдельное спасибо руководству Динамо, наставникам команд U-21 и U-19 Юрий Морозу и Игорю Костюку соответственно, которые, узнав, что Шахтер не отпускает своих футболистов, предложили любых исполнителей на позиции, которые не закрыты", - сказал тогда он.

К вечеру интервью с сайта удалили.

Журналист Кирилл Крыжановский также прокомментировал ситуацию.

"Самый прикол в том, что куча сайтов уже забрала себе это интервью и перепечатала в полном виде. В том числе с этой цитатой. Но в Федерации проснулись и догнали, что публичная благодарность Динамо от тренера сборной - это опасный прецедент. И тупо удалили все интервью. 21-й век, Украина, папуасы у руля", - написал он и прикрепил фотографию главы УАФ Андрея Павелко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 10 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч с национальной командой Нигерии.

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