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"Арсенал" и "Тоттенхем" устроили феерию в Лондоне: видеообзор

воскресенье, 01 сентября 2019, 20:30
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В матче 4-го тура чемпионата Англии "Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

Счет был открыт на 10-й минуте. Ламела ворвался в штрафную и нанес не сильный удар, но Лено не сумел зафиксировать мяч и первым на добивании оказался Эриксен. В конце первого тайма Сон Хын Мин заработал пенальти, который четко реализовал Кейн. Перед свистком на перерыв Ляказетт ворвался в штрафную и мощным ударом в ближний угол сократил разрыв в счете.

На 59-й минуте Кейн мог увеличить преимущество "шпор", но с острого угла пробил в штангу. На 70-й минуте счет сравнял Обамеянг, который замкнул передачу Гендузи. В дальнейшем обе команды стремились забить победный гол, но счет остался неизменным.

"Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Тоттенхэм" находится на девятой позиции.

"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 2:2 (1:2)
Голы: Ляказетт (45), Обамеянг (71) - Эриксен (10), Кейн, (40, с пенальти)

"Арсенал": Лено, Колашинац, Папастатопулос, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 63), Гендузи, Джака, Пепе, Ляказетт (Мхитарян, 67), Обамеянг.

"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Эриксен, Уинкс, Сиссоко, Ламела (Алли, 60), Сон Хын Мин, Кейн.

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