Суркис, проиграй "Динамо" в казино, пока не поздно: реакция болельщиков на позор в Запорожье

Болельщики киевского "Динамо" остались крайне разочарованными ничьей в матче 6-го тура чемпионата с луганской "Зарей" (2:2).

По ходу встречи динамовцы вели с преимуществом в два мяча, но упустили победу.

"Это деградация Игорь Михайлович. Полнейшая. Вы там так и остались в средине 90-ых, когда закупить 100 штук 100-ых пентиумов, сделать ремонт в сортире и привести поле в порядок...и да, платить зарплаты вовремя, уже было реформами, что не могут оставаться не замеченными на фоне полной деградации конкурентов... . Ваши принципы управления клубом остались прежними: личная преданность и язык по глубже в ж... . Но... . Мир изменился. Очень кардинально... . Но, Вам это не данно понять. Я не буду кричать, "Суркис прощай", ибо это смешно, так как вы собственники клуба, это так же смешно, что кричать алкашу в панельке: "убери свою квартиру", но Игорь Михайлович, есть одна просьба: уйдите от оперативного управления славным клубом Динамо Киев, найдите команду управленцев, которая сможет разгребсти эти Авдеевы конюшни...и не мешайте им, не мешайте!!!"

"Это не просто песец, это настоящая ж...па. Не хочется ничего анализировать, хочется одного: не видеть, не слышать, не думать - почему, отчего, зачем? Динамо просто не существует - а те, кто есть, это любимцы ИМС.... Ну что же, флаг вам в руки Игор Михайлович - дальше без меня..."

"Просто сегодня играла команда с тренером, против команды без тренера. Сыграли вничью, повезло"

"Вы видели этот футбол? Заря сыгравшая в два раза больше матчей ,возила этих так называемых футболистов , как детей, СУРКИС на выход..."

"Главное Михайличенко раскачка не нужна. Сходу продолжил гнуть линию папиредника."

"Вот и потихоньку исчезать любимый клуб из моего сердца, грустно ((("

"Продолжаем верить в динамовские сердца..."

"С первым местом покончено. Быстренько справились Хацкевич с Михайличенко. Молодцы"

"Суркис, проиграй Динамо в казино, пока не поздно !!!"

"Хацкевич точно ушел?"

"На такое Динамо очень больно смотреть!"

"НЕ знаю, может ещё не перестрлились с одного антифутбола на другой... может дело в игроках, может опять в тренера, но с такой игрой нужно немедленно что-то делать! Сердце кровью обливается..."

"Падение продолжается. И самое страшное, что конца в этой яме не видно"

"Появилась назойливая мысль: С такой игрой нам бы в первой шестерке хоть удержаться", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 5-го тура чемпионата Украины "Динамо" не сумело обыграть "Олимпик".