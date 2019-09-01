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"Ювентус" перестрелял "Наполи" в матче-триллере чемпионата Италии: видео

воскресенье, 01 сентября 2019, 14:48
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В субботу, 31 августа, в матче 2-го тура чемпионата Италии встретились чемпион и вице-чемпион страны - "Ювентус" и "Наполи" соответственно. Встреча завершилась победой туринского клуба со счетом 4:3.

Казалось, что судьба встречи была предрешена уже к 63-й минуте, когда хозяева усилиями Данило, Гонсало Игуаина и Криштиану Роналду забили три безответных мяча в ворота неаполитанцев. Однако "Наполи" удалось отыграться. За гостей забивали Костас Манолас, Ирвинг Лосано и Джованни Ди Лоренцо. Тем не менее, удержать ничью неаполитанскому клубу не удалось. Уже в компенсированное к матчу время Калиду Кулибали переправил мяч в ворота своей команды, принеся тем самым победу хозяевам.

"Ювентус" - "Наполи" - 4:3

Голы: Данило, 16; Игуаин, 19; Роналду, 62; Манолас, 66; Лосано, 68; Ди Лоренцо, 81; Калибали, 90+2 (автогол).

"Ювентус": Щесны, де Шильо (Данило, 15), Бонуччи, де Лигт, Сандро, Хедира (Джан, 60), Пьянич, Матюиди, Коста, Игуаин (Дибала, 76), Роналду.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Гулам (Руи, 46), Кальехон, Аллан (Эльмас, 74), Зьелински, Инсинье (Лосано, 46), Руис, Мертенс.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины забил красивый гол в английской Премьер-лиге.

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